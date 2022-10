Disco Elysium: ZA/UM perde alcuni membri importanti del team

Brutte notizie per gli appassionati di Disco Elysium giacché Martin Luiga, tra i fondatori di ZA/UM, ha fatto sapere che lo studio di sviluppo che ha dato i natali all’eccellente gioco di ruolo narrativo ha appena perso alcuni dei suoi membri più importanti. Tra questi vengono citati esplicitamente il designer Robert Kurvitz, la scrittirce Helen Hindpere, nonché l’art director Aleksander Rostov, quest’ultimo responsabile dello stile artistico peculiare di Disco Elysium.

Luiga spiega che queste persone sono state allontanate dallo studio di sviluppo per motivi che non sono stati diffusi pubblicamente, ma sappiamo che i tre non lavorano più in ZA/UM già da molti mesi: addirittura dalla fine dello scorso anno. Nel frattempo l’art director Aleksander Rostov ha confermato di non far più parte del team di sviluppo, che ricordiamo al momento sta realizzando il sequel di Disco Elysium.

Inoltre, Martin Luiga ha annunciato la dissoluzione dell’associazione culturale ZA/UM, entità diversa ma in quelche modo collegata all’omonimo studio di sviluppo, poiché l’organizzazione non rappresenta più i valori che un tempo hanno permesso al gruppo di realizzare Disco Elysium. “Le persone e le loro idee sono fatte per essere eterne; le organizzazioni possono essere temporanee,” scrive Luiga. “Credo che l’organizzazione abbia tutto sommato avuto successo e molti degli errori commessi siano stati fortuiti, determinati dalle condizioni socioculturali in cui ci siamo lanciati. […] Per un po’ è stato bellissimo. Grazie a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi.”