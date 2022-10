Horizon Zero Dawn: remaster per PS5 in sviluppo?

Pare proprio che Sony voglia continuare sulla strada dei rifacimenti dei giochi del passato più recente, d’altronde abbiamo appena messo le mani su The Last of Us Parte I, vorremmo mica farci sfuggire l’occasione di giocare a una remaster per PS5 di Horizon Zero Dawn? A quanto pare no, giacché in queste ore stanno circolando varie indiscrezioni circa il possibile restauro della prima avventura di Aloy, uscita su PS4 appena cinque anni fa.

Lo veniamo a sapere grazie a un report di MP1st (corroborato sia da VGC che da Gematsu) secondo cui Sony e Guerrilla Games starebbero lavorando a una nuova versione di Horizon Zero Dawn per PS5 dotata di ovvie migliorie grafiche, nuove opzioni di accessibilità e alcune rifiniture al gameplay che porterebbero il gioco sullo stesso livello qualitativo del sequel Forbidden West. Viene tuttavia da chiedersi l’utilità di questa remaster dal momento che il videogioco originale ha già ricevuto un aggiornamento gratuito per PS5: questo update pubblicato l’anno scorso abilita i 60 fps e migliora leggermente l’immagine a schermo.

Non è tutto, però, giacché si parla anche di uno spin-off multiplayer in lavorazione, tuttavia in questo caso non si conoscono ulteriori dettagli.