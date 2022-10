Overwatch: chiusi i server in vista del lancio del sequel

Da qualche ora i server del primo Overwatch sono inaccessibili: Blizzard ha infatti dato l’addio definitivo all’hero shooter in vista dell’imminente lancio del sequel.

Uscito nel 2016, lo sparatutto competitivo della Casa di Irvine va in pensione per lasciar spazio a Overwatch 2, il quale andrà a sostituire il suo diretto predecessore. Overwatch 2, lo ricordiamo, sarà un titolo free-to-play disponibile su PC e console a partire da domani. Volete sapere quando verranno aperti i server? Blizzard ha diffuso una comoda infografica che elenca le tempistiche nei vari fusi orari: per quanto ci riguarda, da noi bisognerà aspettare le 21:00 del 4 ottobre.