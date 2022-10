Fandom: Metacritic, GameSpot e GameFaqs tra le nuove acquisizioni

GameSpot, Metacritic, GameFAQs, TV Guide, Comic Vine, Cord Cutters News, Giant Bomb, ecco le acquisizioni del Gruppo Fandom, avvenute in accordo con la società Red Ventures e il cui annuncio è avvenuto oggi. Seguono le parole di Perkins Miller, CEO del Gruppo Fandom, riguardo l’operazione commerciale che si è conclusa con un investimento dell’ammontare di circa 50 milioni di dollari: “Siamo entusiasti di aggiungere questi brand potenti e autorevoli alla piattaforma di Fandom, che amplierà le nostre capacità commerciali e fornirà contenuti coinvolgenti per i nostri partner, inserzionisti e fan. Gli approfondimenti, le recensioni e i contenuti affidabili che forniscono ci renderanno uno sportello unico per i fan in tutto il loro percorso di intrattenimento e gaming”.

