Fallout compie 25 anni, ecco il regalo per i fan

Sono passati 25 anni dal debutto dell’amata serie post-apocalittica Fallout, e tra i regali pensati per l’occasione Bethesda ha deciso di far giocare gratuitamente per una settimana lo spin-off online Fallout 76. Dal 4 all’11 ottobre, su tutte le piattaforme, i giocatori potranno esplorare gli Appalachi post-nucleari senza che debbano acquistare il gioco, e gli abbonati Prime Gaming a partire da oggi fino al 1 novembre possono ottenere la versione PC di Fallout 76. Buone notizie anche per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ai quali lo studio offrirà un mese di Fallout 1st, fino al 24 ottobre. Bethesda ha annunciato anche che, dopo più di quattro anni, pubblicherà presto un nuovo aggiornamento per il free-to-play Fallout Shelter introducendo una serie di missioni a tema alieno con nemici, armi, abitanti nuovi, e un nuovo tema della stanza per i Vault.

Condividi con gli amici Inviare