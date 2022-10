Dead Space: un nuovo trailer del remake è in arrivo

Un post sull’account Twetter ufficiale di Dead Space annuncia che, domani alle ore 17:00 sul canale YouTube del gioco, verrà svelato un nuovo trailer di gameplay dell’atteso remake del primo capitolo della serie, disponibile dal 27 gennaio per PC, PlayStation 5, e Xbox Series X/S. L’approccio senza filtri allo sviluppo del gioco da parte di Motive Studios ha consentito ai fan di vivere attivamente le fasi di realizzazione del remake, i cui feedback sono stati importanti per il miglioramento del gioco. Il video che vedremo domani è stato riconosciuto come il “primo sguardo ufficiale” al gameplay, considerazione legata al fatto che i dietro le quinte mostrati fino ad oggi dallo sviluppatore sono stati caratterizzati da gameplay incomplete, mentre quello di domani dovrebbe rivelare una build quasi completa.

