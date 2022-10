MSI presenta le nuove schede madri AMD B650

MSI ha presentato le nuove schede madri AMD 650 compatibili con la piattaforma AM5. “Grazie al potenziamento delle memoria DDR5 e ad un design termico migliorato, le schede madri della serie MSI B650 sono progettate per supportare pienamente le prestazioni e le capacità dei processori AMD Ryzen serie 7000“, ha dichiarato David McAfee, Corporate Vice President e General Manager di AMD. “Progettate specificamente per i giocatori e i creatori di contenuti, le schede madri MSI sono dotate di tecnologie avanzate che sfruttano appieno la piattaforma AM5“.

Le schede madri MSI B650 hanno ereditato la superficie allargata del dissipatore di calore esteso, mentre utilizzano pad termici e choke pad da 7 W/mK per prestazioni stabili anche sotto un carico di stress elevato. M.2 Shield Frozr mantiene gli SSD M.2 più stabili e previene il throttling immediato durante la lettura e la scrittura ad alta velocità.

Per sfruttare al massimo le prestazioni dei nuovi processori AMD Ryzen serie 7000, le schede madri MSI B650 hanno adottato fino a 16+2+1 Duet Rail Power System e doppi connettori di alimentazione della CPU. La tecnologia Core Boost è diventata una caratteristica iconica di MSI, non solo supportando le CPU multi-core, ma aiutando anche a creare le condizioni perfette per l’overclocking della CPU ottimizzando il design del layout e il design della potenza digitale.

La nuova piattaforma AMD AM5 è progettata insieme alle nuove memorie DDR5. Con i vantaggi della larghezza di banda raddoppiata e della maggiore velocità, la memoria DDR5 velocizza sistema. Con un processo di saldatura SMT dedicato e l’esclusiva tecnologia Memory Boost, le schede madri MSI B650 possono raggiungere fino a 6600 MHz e sono pronte a fornire prestazioni di memoria elevate. Le schede madri MSI B650 supportano sia la tecnologia AMD EXPOTM che i profili A-XMP (Intel XMP), semplificando la scelta dei moduli di memoria compatibili. Per soddisfare le esigenze di velocità di trasferimento dei giocatori, 2.5G LAN, modulo Wi-Fi 6E e connettore USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) di tipo C sono pronti per le schede madri MSI B650.

La serie MPG gode di aggiornamenti per la nuova piattaforma AM5. Ci saranno due scelte di combinazioni di colori, nero carbone e bianco argento, per soddisfare diverse preferenze. MPG B650 CARBON WIFI e MPG B650 EDGE WIFI sono dotate di slot PCIe 5.0 x4 M.2 che utilizza le massime prestazioni dei processori AMD Ryzen serie 7000. La serie MPG supporta fino a 4 slot M.2 e 6 porte SATA, archiviando tutto senza preoccupazioni.

La serie MAG è la scelta più popolare per i principianti del fai-da-te, progettata con linee semplici e forme solide per presentare l’estetica di un’armatura resistente. Le schede MAG B650 TOMAHAWK WIFI e MAG B650M MORTAR WIFI sono entrambe dotate di un robusto stadio di alimentazione Smart da 80 A di alimentazione VRM, doppi connettori di alimentazione della CPU a 8 pin, 2 M.2 Shield Frozr e tecnologia Audio Boost 5 per fornire più delle semplici nozioni di base per i neofiti.

La serie PRO è la migliore per l’uso aziendale e d’ufficio. Il design neutro si abbina perfettamente a tantissimi usi e scenari. PRO B650-P WIFI e PRO B650M-A WIFI sono dotate di tutte le funzionalità popolari di MSI, come Steel Armor, Extended Heatsink, M.2 Shield Frozr e Flash BIOS Button. Entrambi supportano 2 slot PCIe 4.0 e slot M.2 per l’espansione e l’archiviazione di massa.