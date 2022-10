Steam Deck: le vendite hanno già superato il milione di unità

Steam Deck ha già venduto oltre un milione di unità sin dal lancio, un dato che sta crescendo a ritmo sostenuto e che ha superato le aspettative di Valve. A fornircelo ci ha pensato David Edmundson di KDE, la comunità internazionale che ha collaborato con Valve per l’inclusione di KDE Plasma nell’ambiente desktop di Steam Deck.









Edmunson è intervenuto durante l’Akademy 2022, la consueta conferenza annuale dedicata a Linux. Durante il suo intervento ha parlato espressamente delle vendite di Steam Deck (al minuto 29:45), affermando che Valve ha superato il milione di unità inviate agli acquirenti ma ha ancora un discreto numero di ordinativi da soddisfare, pertanto tale cifra non potrà far altro che crescere non soltanto nell’immediato, ma anche in futuro quando la piattaforma verrà resa disponibile al grande pubblico.