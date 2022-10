Marvel's Midnight Suns: ecco Blade in azione

Firaxis continua a presentare i numerosi eroi che potremo guidare in Marvel’s Midnight Suns: questa settimana tocca a Blade, il celebre Diurno metà vampiro e metà umano.









Trattandosi di un Hero Spotlight, il breve filmato non espone con chiarezza le abilità di cui è dotato Blade, ma ci consente di farci un’idea più o meno precisa di quali siano le sue capacità. Sappiamo infatti che è in grado di colpire i nemici dalla distanza con le sue mitragliette, ma è anche un ottimo spadaccino capace di infliggere danni ingenti in corpo a corpo. A questo punto non ci resta che attendere il prossimo video dedicato a Blade che illustri in dettaglio le sue abilità, come i recenti su Magik o Wolverine.

Nel mentre vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 2 dicembre, con le versioni per le altre piattaforme (PS4, Xbox One, Switch) in uscita successivamente.