Legacy of Kain: Crystal Dynamics crea un sondaggio per i fan

Ebbene sì, qualcosa si sta muovendo: dopo l’acquisizione da parte di Embracer Group ed essersi riappropriata dei suoi franchise storici, tra cui quello di Legacy of Kain, Crystal Dynamics potrebbe avere davvero intenzione di riportare in auge la celebre serie vampiresca.

Tutto nasce da un sondaggio ufficiale creato dallo studio di sviluppo e dedicato principalmente ai fan della saga. Qui si chiede non solo quanta familiarità si ha con i vari videogiochi, dunque i Blood Omen, i Soul Reaver e Defiance, ma anche quali siano secondo chi compila il sondaggio gli aspetti migliori del franchise, quelli su cui bisognerebbe puntare in vista di un possibile revival. Viene anche chiesto cosa si preferirebbe tra versioni rimasterizzare, veri e propri remake, reboot o sequel, nonché se si desideri che un eventuale nuovo capitolo abbia o meno funzionalità multiplayer oppure online in generale.

La creazione di questo sondaggio non significa automaticamente che verrà sviluppato un nuovo Legacy of Kain, ma sicuramente dimostra che Crystal Dynamics ha interesse a sondare gli umori dei fan. In caso vogliate partecipare al sondaggio, vi basta cliccare su questo collegamento.