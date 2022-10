Chivalry 2, Scorn e A Plague Tale: Requiem presto su Xbox Game Pass

Ad ottobre arriva su Xbox Game Pass un pieno carico di titoli, tra cui Scorn, A Plague Tale: Requiem e Chivalry 2.

Ed è proprio Chivalry 2, l’arena multiplayer hack-and-slash medievale di Torn Banner Studios, ad essere disponibile a partire da oggi (e di cui potete trovare qui la recensione). Dobbiamo aspettare invece il 14 ottobre per Scorn, avventura horror in prima persona ispirata all’arte di H.R. Giger e Zdzisław Beksiński. Le avventure dei fratelli Amicia e Hugo in A Plague Tale: Requiem, il sequel di A Plague Tale: Innocence, arriveranno sulla piattaforma il 18 ottobre.

Ma ecco l’elenco dei giochi che troveremo presto su Game Pass:

Medieval Dynasty (Xbox Series X) – 6 ottobre

– 6 ottobre The Walking Dead: Stagione 2 (PC) – 6 ottobre

– 6 ottobre Costume Quest (Cloud e Console) – 11 ottobre

– 11 ottobre Eville (console e PC) – 11 ottobre

– 11 ottobre Programma Dyson Sphere (PC) – 13 ottobre

– 13 ottobre Scorn (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 14 ottobre

– 14 ottobre A Plague Tale: Requiem (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 18 ottobre