Annunciato un nuovo Nintendo Direct, tra due giorni la diretta

“Alle 22:05 del 06/10 ci sarà il #NintendoDirect con la presentazione del film di Super Mario Bros. e il trailer in anteprima mondiale del film prossimamente in uscita (non ci saranno informazioni relative a giochi)”, ecco cosa ci racconta il tweet postato sulla pagina ufficiale di Nintendo Italia.

Il Nintendo Direct si terrà in occasione della giornata inaugurale del New York Comic Con 2022, in cui vedremo come protagonista il trailer del film d’animazione di Super Mario Bros., nato dalla collaborazione di Nintendo con lo studio di animazione Illumination. Il trailer verrà mostrato in anteprima mondiale e se siete curiosi, qui potete trovare più informazioni sul film. Appuntamento alle ore 22:05 del 6 ottobre!