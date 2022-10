Dead Space: svelato il trailer di gameplay

Electronic Arts e Motive Studio hanno svelato il primo trailer di gioco di Dead Space, il remake del classico survival horror fantascientifico (che uscirà il 27 gennaio per PC, PS5 e Xbox Series X/S), in cui vengono mostrati i dettagli del gameplay.









Pur rimanendo fedele alla visione del gioco originale, Motive ha ricostruito Dead Space da zero nel motore di gioco Frostbite, e oltre ai nuovi elementi legati alla narrazione (che presentano un Isaac non più così silenzioso, grazie ai nuovi arricchimenti narrativi doppiati da Gunner Wright), il gioco mostra miglioramenti anche in elementi del gameplay, tra cui il Peeling System: i necromorfi sono stati ricreati e sono caratterizzati da carne a strati, con tendini e ossa che si strappano e fratturano. Introdotto anche un nuovo Intensity Director che regola in modo dinamico ciò che Isaac incontrerà nel suo percorso: gli spawn dei necromorfi, il modo in cui i giocatori sceglieranno di attaccarli e gli effetti ambientali come luce, fumo, particelle e suoni. Si adatteranno al livello di stress del protagonista il battito cardiaco, la respirazione e gli sforzi.