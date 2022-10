Non solo The Witcher e Cyberpunk nel futuro di CD Projekt

Nel presentare la strategia a lungo termine di CD Projekt, la compagnia polacca ha annunciato alcuni dei progetti in lavorazione presso i vari studi sotto il suo controllo. Tra questi spiccano vari videogiochi ambientati nell’universo di The Witcher, un nuovo Cyberpunk, e anche un’IP del tutto inedita creata internamente alla compagnia.

Partendo da The Witcher, CD Projekt ha svelato un videogioco dal nome in codice Sirius in lavorazione presso The Molasses Flood, lo studio con base a Boston acquisito esattamente un anno fa. In questo caso si tratterà di un titolo che unirà sia componenti single player che multiplayer. Vi è poi Polaris, sviluppato internamente da CD Projekt RED, che segnerà l’inizio di una nuova trilogia. In questo caso saremo al cospetto di un videogioco di ruolo sviluppato con l’Unreal Engine 5 grazie a una partnership con Epic Games. Da notare che la compagnia ha intenzione di pubblicare tutti i capitoli della trilogia in un arco di tempo pari a sei anni dall’uscita del primo videogioco. Per finire, abbiamo anche Canis Majoris: si tratterà di uno spin-off realizzato esternamente da uno studio formato da alcuni veterani che hanno già partecipato ai lavori sui The Witcher precedenti.

Sul versante di Cyberpunk, la compagnia ribadisce di essere al lavoro sull’espansione Phantom Liberty in uscita l’anno prossimo, mentre ha dato il via allo sviluppo di Orion. Questo progetto è portato avanti dalla nuova divisione nordamericana di CD Projekt RED e si pone l’obiettivo di esprimere al meglio il potenziale dell’ambientazione.

Per finire, CD Projekt sta predisponendo una nuova IP creata da zero all’interno della compagnia. Il nome in codice di questa proprietà intellettuale è Hadar, tuttavia viene precisato che i lavori sono ancora in uno stadio embrionale, tanto che al momento non sono previsti videogiochi basati su questa IP.

Nel frattempo, CD Projekt continuerà a lavorare con partner esterni per far conoscere i suoi videogiochi a un pubblico sempre più vasto. Lo farà ricorrendo anche ad altri media, seguendo l’esempio di Cyberpunk Edgerunners, la serie anime realizzata in collaborazione con Studio Trigger e trasmessa su Netflix. Possiamo dunque aspettarci altre opere simili, sia sul piccolo che sul grande schermo.