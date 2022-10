Company of Heroes 3 è stato rinviato all'anno prossimo

Purtroppo un altro videogioco si aggiunge al lungo elenco dei titoli rinviati all’anno prossimo: si tratta di Company of Heroes 3, la cui uscita su PC è slittata da questo novembre al prossimo 23 febbraio 2023.

Relic Entertainment fa sapere tramite un comunicato stampa di aver bisogno di più tempo “per apportare una serie di miglioramenti di carattere generale, dedicarsi al bilanciamento e rifinire gli ultimi dettagli per assicurarsi che una volta pubblicato il gioco soddisfi le aspettative del pubblico e offra la più profonda esperienza tattica mai vista nella serie“.

“Lavorare con la community di CoH-Dev negli ultimi anni è stata un’esperienza davero inestimabile e siamo davvero grati di tutti i contributi ricevuti per Company of Heroes 3 finora”, ha dichiarato Justin Dowdeswell, General Manager di Relic Entertainment. “Vogliamo creare il più grande e coinvolgente gioco della storia del franchise, e per farlo abbiamo bisogno di un po’ più di tempo per sistemare i bug, dedicarci al bilanciamento e rifinire gli ultimi dettagli per assicurarci che i nostri giocatori possano godersi una fantastica esperienza al lancio”.