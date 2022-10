Gylt diventerà multipiattaforma dopo la chiusura di Stadia

Una delle principali esclusive di Stadia sta per diventare multipiattaforma: stiamo parlando di Gylt, l’avventura a tinte horror targata Tequila Works pubblicata qualche anno fa solo sulla piattaforma di streaming di Google.

Ora che Stadia sta per chiudere i battenti, però, in molti si stanno chiedendo che fine faranno le sue poche esclusive. Per fortuna Tequila Works ha fatto sapere che Gylt approderà anche su altre piattaforme nel corso del prossimo anno, senza però specificare quando e dove. Restiamo dunque in attesa di saperne di più.