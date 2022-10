Warhammer 40.000: Inquisitor - Ultimate Edition arriverà presto su PS5 e Xbox Series X/S

Warhammer 40.000: Inquisitor – Ultimate Edition sarà disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 27 ottobre, annunciano Nacon e NeocoreGames. Vedremo anche un miglioramento delle caratteristiche delle 25 espansioni che sono state pubblicate in precedenza, tra cui un supporto nativo 4k, perfezionamento del motore fisico, una maggiore risoluzione delle texture, la modalità giocatore cross-gen e la possibilità di un utilizzo completo del DualSense su PlayStation 5.

Tra le novità anche la nuova classe Sororitas (Inquisitore con background da Sorella della Battaglia), che introdurrà nuove meccaniche e tipologie di oggetti in Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr, che sarà accessibile come contenuto scaricabile in un secondo momento su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

