Sledgehammer Games abbandona i piani per Vanguard

Nulla di ufficiale, ma sembrerebbe che Sledgehammer Games abbia abbandonato i piani per un sequel di Vanguard (probabilmente date le deboli prestazioni critiche e commerciali del titolo), spostando i suoi progetti su Advanced Warfare. La notizia arriva da un rapporto che racconta che lo sviluppatore è alle prese con un sequel diretto di Call of Duty: Advanced Warfare del 2014 (la cui uscita sarebbe prevista per il 2025). Anche in assenza di conferme ufficiali parrebbe quindi che Call of Duty interromperà il suo ciclo di pubblicazione annuale e non presenterà un nuovo gioco nel 2023, mentre il 2024 vedrebbe il debutto del prossimo gioco di Treyarch.

Nel mentre il 28 ottobre vedremo il lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, che uscirà per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, di cui potete trovare qui l’analisi dell’Open Beta.

