Presentata #FaceTheRagnarök, l'iniziativa dedicata a God of War Ragnarök

Sono tre le sfide proposte dall’iniziativa chiamata #FaceTheRagnarök, dedicata al franchise di God of War, che porterà i vincitori a Stoccolma per un weekend alla scoperta della storia e mitologia norrena. Ma i premi non finiscono qui.

Affrontando la prima sfida, si dovrà accedere alla piattaforma PlayStation Gamer Board, caricare una foto del proprio viso sul quale si dovrà disegnare l’iconico segno rosso di Kratos, scegliendo tre delle parole chiave proposte per descriversi. I vincitori riceveranno la God of War Ragnarök Jotnar Edition e il nuovo controller wireless DualSense limited edition God of War Ragnarök. Per la seconda sfida bisognerà scattare una foto in-game del primo incontro con Brok, iniziando una nuova partita su God of War (2018). L’ultima invece prevede di concludere una partita a God of War (2018) esaudendo la richiesta di Faye, ovvero conquistare il trofeo “Ultimo Desiderio”. Il weekend a Stoccolma verrà regalato su estrazione, e i partecipanti saranno coloro che riusciranno a completare più quest.

