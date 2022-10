Marcin Iwiński lascia il ruolo di co-CEO di CD Projekt

Nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, lo stesso durante il quale sono stati presentati i prossimi progetti della compagnia, Marcin Iwiński ha fatto sapere di avere intenzione di lasciare il ruolo di co-CEO di CD Projekt entro la fine di quest’anno. Il co-fondatore della realtà polacca ha precisato che rimarrà all’interno dell’organico della compagnia giacché ha sottoposto la sua candidatura a presidente del consiglio di supervisione.

“Questo è un momento importantissimo per me,” ha dichiarato Iwiński. “Sono stato in CD Projekt per quasi trent’anni e l’ho vista passare da un gruppo di ribelli a uno sviluppatore di videogiochi di ruolo riconosciuto a livello internazionale. Quando io e Michał Kiciński abbiamo fondato la compagnia, non credo che nessuno di noi avesse potuto immaginare questo viaggio incredibile“.

Iwiński ha poi ribadito che rimarrà uno dei principali azionisti della compagnia e che sfrutterà il suo ruolo non dirigenziale per supportare l’intero consiglio.