Overwatch 2: il sistema SMS Protect verrà rimosso per alcuni utenti

Una delle misure di sicurezza di Overwatch 2 più controverse, il sistema SMS Protect, sta per essere rimossa. Tuttavia Blizzard Entertainment ha fatto sapere che solamente una parte dell’utenza non dovrà più fornire il numero di telefono per giocare allo sparatutto competitivo.

“Abbiamo deciso di rimuovere il requisito del numero di telefono per la maggior parte dei giocatori preesistenti di Overwatch,” si legge in un messaggio ufficiale diffuso sul forum di Blizzard. “Qualsiasi giocatore di Overwatch che ha connesso il proprio account Battle.net, inclusi tutti gli utenti che hanno giocato a partire dal 9 giugno 2021, non dovranno più fornire il loro numero telefonico per giocare. Stiamo lavorando affinché questa modifica diventi attiva da venerdì 7 ottobre“.

Ciò significa che i nuovi giocatori o gli utenti che non avevano ancora collegato il rispettivo account Battle.net saranno soggetti ai requisiti del sistema SMS Protect, pertanto dovranno fornire il numero di telefono per poter giocare a Overwatch 2.

Nel frattempo, la compagnia ha fatto sapere di essere al lavoro per risolvere i problemi che stanno affliggendo i server del gioco sin dal lancio, spiegando che molte criticità sono state risolte. Tuttavia Blizzard dichiara che i giocatori potrebbero ancora imbattersi in lunghe code per accedere ai match.