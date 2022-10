I titoli PlayStation arriveranno su PC almeno un anno dopo

Hermen Hulst, a capo dei PlayStation Studios, prevede che i titoli PlayStation che arriveranno in futuro beneficeranno di almeno un anno di esclusività sulle console domestiche, prima di giungere al pubblico dei PC. Ecco cosa ha raccontato riguardo la questione Hulst, durante un’intervista:

“Penso che, andando avanti, vedremo almeno un anno tra le versioni su PlayStation e sulla piattaforma PC, forse con l’eccezione dei giochi di servizio live”, prosegue: “I giochi di servizio dal vivo sono di natura leggermente diversa perché vuoi avere una comunità forte, un forte coinvolgimento subito, proprio quando vai in diretta. Quindi potremmo, nel caso delle nostre offerte di servizi live, andare giorno e giorno con PC e piattaforma PlayStation”.

La community di Steam ha fino ad ora avuto accesso ad un’ampia varietà di esclusive PlayStation, per le quali in futuro dovrà attendere con un po’ più di pazienza.

