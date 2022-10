Thermaltake: presentato il nuovo Core P3 TG Pro

A partire dalla giornata odierna sullo store ufficiale di Thermaltake e presso i rivenditori autorizzati è disponibile il nuovo Core T3 TG Pro, che presenta modifiche e miglioramenti rispetto al modello Core T3 TG, in particolare con il supporto per i componenti più moderni, come per esempio le schede della serie 4000 di NVIDIA.

Tra le caratteristiche di questo nuovo modello vediamo una dimensione pari a 535x268x500 mm, il pannello laterale in vetro temprato da 4mm, e dispone di uno spazio per fino a 6 ventole da 120 o 140mm (sottolineiamo che il Core T3 TG Pro non è compatibile con le ventole da 200mm). Il prezzo è di 139,99 dollari.



