Hitman 3: rinviata la modalità Freelancer

IO Interactive, team dietro la creazione della serie di Hitman, si pone come obiettivo il 26 gennaio 2023 per il lancio di Hitman 3: Freelancer, la modalità per giocatore singolo che introduce elementi come la pianificazione strategica e un rifugio personalizzabile. L’annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori, che hanno comunicato:

“Dall’ultima volta che ti abbiamo aggiornato su Freelancer a maggio tramite il blog Road Ahead, ci siamo impegnati (e in silenzio) a lavorare per migliorare l’esperienza di lancio di Freelancer.

Abbiamo deciso di spingerci oltre la nostra portata originale per il lancio e di includere fin dal primo giorno quasi tutte le località del Mondo dell’assassinio. Stiamo continuando a lavorare per rendere l’esperienza di lancio il più agevole possibile per tutti i giocatori. Avremo altro da dire a riguardo nei futuri post di Road to Freelancer.

Per ora, puntiamo a rilasciare HITMAN 3: Freelancer il 26 gennaio 2023. Arriverà come aggiornamento gratuito per tutti i possessori di HITMAN 3″.