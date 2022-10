Annunciato Need For Speed Unbound, vediamo il primo trailer

Electronic Arts ha annunciato ufficialmente Need For Speed Unbound, il nuovo videogioco di corse automobilistiche sviluppato da Criterion. Il videogioco ci metterà alla guida di bolidi da strada per dimostrare di avere le carte in regola per vincere The Grand, la sfida di corsa su strada definitiva di Lakeshore.









Ciò che salta immediatamente all’occhio è di sicuro lo stile grafico particolare, che fonde elementi di street art con riproduzioni realistiche delle auto. Sarà presente una campagna single player che porterà i giocatori nella città di Lakeshore mentre gareggiano, collezionano, potenziano e personalizzano le auto ad alte prestazioni più in voga, per raggiungere la vetta della scena. Criterion ed Electronic Arts fanno sapere che Need for Speed Unbound è stato costruito per la nuova generazione tecnologica e su console potrà contare su risoluzione 4K a 60 FPS per la prima volta nella serie.

“Need for Speed Unbound è incentrato sull’espressione di sé, sull’assunzione di rischi e sullo sconvolgimento dello status quo attraverso il proprio stile di guida, la costruzione di auto uniche, la moda, la musica e molto altro ancora“, ha dichiarato Kieran Crimmins, direttore creativo di Criterion Games. “Abbiamo voluto creare un universo veramente autentico in cui i giocatori si vedono rappresentati nel gioco. L’esperienza visiva di Unbound ridefinisce le aspettative, con un nuovo stile artistico che dà vita ai graffiti, intensifica la competizione e crea un’azione adrenalinica ad alta velocità“.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 2 dicembre 2022.