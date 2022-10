Steam Deck acquistabile senza prenotazione, dock disponibile

Appena pochi giorni fa abbiamo riportato la notizia del raggiungimento del traguardo del milione di copie vendute per Steam Deck, una cifra ora potrà crescere senza particolari problemi dal momento che la piattaforma portatile di Valve può essere acquistata senza dover effettuare una prenotazione.

La compagnia ha infatti annunciato che chiunque desideri acquistare Deck può farlo direttamente tramite l’apposita pagina su Steam, senza dover attendere mesi prima di ricevere il dispositivo, a patto che non si voglia acquistare la versione da € 419 con 64GB di memoria (per quest’ultima bisogna ancora fare la fila). Basterà aspettare i tempi tecnici di lavorazione dell’ordine, generalmente una o al massimo due settimane, per mettere fisicamente le mani su Steam Deck.

Non è tutto, però, giacché Valve ha reso disponibile per l’acquisto il dock ufficiale di Steam Deck, utile per chi ha intenzione di collegare la piccola piattaforma a uno schermo. Il dock costa € 99 ed è anch’esso spedito in una o due settimane. L’aggeggio può contare su tre porte USB-A 3.1 Gen1, una porta Gigabit Ethernet, DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0, nonché un cavo USB-C con connettore a basso profilo a 90° per collegare Steam Deck al dock.