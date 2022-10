Prison Architect: l'espansione Undead è in uscita a breve

Paradox Interactive ha presentato Undead, una nuova mini-espansione di Prison Architect che vedrà la luce su PC (via Steam) dall’11 ottobre.









Il DLC introdurrà un nuovo scenario in cui l’unico obiettivo è quello di sopravvivere. Spetterà infatti agli utenti provare a salvare i detenuti da un’invasione di zombie. I detenuti possono ammalarsi, altri possono essere morsi da un non morto ostile o, ancora, un gruppo di detenuti infetti può risorgere direttamente nel cimitero. I direttori penitenziari non hanno alcun potere sulle unità infette, che si muovono e agiscono autonomamente nella prigione fino a quando non vengono fermate. I detenuti e le guardie possono cercare di respingerle ma, se falliscono, andranno a rimpolpare le fila dei non morti.