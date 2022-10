NieR: Automata The End of YoRHa Edition è disponibile per Nintendo Switch

Come era stato annunciato durante il Nintendo Direct Mini di pochi mesi fa, NieR:Automata The End of YoRHa Edition, GdR d’azione pubblicato da Square Enix e sviluppato da Platinum Games, è finalmente arrivato su Nintendo Switch. Oltre all’aggiunta di contenuti nuovi, questa edizione introduce anche modalità inedite e costumi esclusivi, fra i quali l’aspetto 2P popolarizzato da Soulcalibur VI e Final Fantasy XIV.

NieR: Automata è il sequel di Nier, arrivato su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2010, e nonostante siano passati cinque anni dall’esordio ha continuato a nascondere segreti che hanno sempre suscitato molta curiosità nei fan della serie. In particolare l’ultimo era legato alla comparsa di una porta segreta nascosta all’interno della Copied City, di cui ve ne abbiamo parlato qui.