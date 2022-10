Pubblicato No Man's Sky 4.0: Waypoint, nuovo grande aggiornamento per il titolo

No Man’s Sky ha ricevuto un aggiornamento importante, No Man’s Sky 4.0: Waypoint, e tra le novità risalta la “modalità relax”, tramite la quale Hello Games assicura un’esperienza di gioco nel mondo di No Man’s Sky a un ritmo più “calmo”, alleggerendo gli elementi di sopravvivenza. Sarà infatti un’esperienza a metà strada tra la modalità normale e quella creativa: i giocatori potranno vivere in modo più rilassato il gioco, con l’eliminazione quasi totale delle sfide. Per chi invece preferisce giocare in modalità sopravvivenza, sono state introdotte delle modifiche per renderla più impegnativa.

Coloro che riprenderanno a giocare a No Man’s Sky dopo molto tempo non avranno nulla da temere, perchè per facilitare il rientro l’aggiornamento mostrerà un riassunto della storia del titolo fino ad ora, oltre a offrire un nuovo sistema di pietre miliari, oggetti da collezione e un miglioramento dei contenuti delle missioni.