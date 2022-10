COD Modern Warfare 2: svelato il trailer per PC

Ecco svelato da Infinity Ward il trailer dedicato alla versione per PC di Call of Duty: Modern Warfare 2, che sarà disponibile dal 28 ottobre su Battle.net e per la prima volta anche su Steam.

La versione PC comprende la risoluzione in 4K, il supporto ai monitor ultrawide e il sistema di protezione anti-cheat RICOCHET. Notevole la quantità di opzioni di personalizzazione, che superano le 500!

L’open-beta di COD: Modern Warfare 2 per PC (e per console) è disponibile dallo scorso 26 settembre, potete trovare qui i requisiti hardware necessari a far girare il gioco, e se volete sapere di più riguardo l’open-beta potete trovarne qui l’analisi per PlayStation 5.