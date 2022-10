God of War Ragnarok è in fase gold, tutto pronto per il lancio

Santa Monica Studio ha reso noto di aver completato i lavori su God of War Ragnarok e di aver portato il gioco nella cosiddetta fase gold, che certifica la fine dello sviluppo e l’inizio della produzione delle copie.

L’annuncio è arrivato nel fine settimana con un messaggio diffuso dallo studio via Twitter. Qui Santa Monica ha voluto ringraziare i fan per il supporto dimostrato durante tutto il ciclo dello sviluppo, a nome di chiunque abbia partecipato a vario titolo ai lavori, compresi gli studi satellite come Valkyrie Entertainment e Bluepoint Games, giusto per citarne alcuni.

A questo punto è tutto pronto per l’uscita di God of War Ragnarok, che dunque resta fissata al 9 novembre 2022. In quella data, salvo rinvii dovuti a cause di forza maggiore, l’avventura di Kratos e Atreus farà capolino sia su PS4 che su PS5.