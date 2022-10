A Plague Tale: Requiem, diffusi i requisiti della versione PC

Asobo Studio e Focus Entertainment hanno diffuso i requisiti hardware della versione PC di A Plague Tale: Requiem in vista dell’imminente uscita del gioco. Come noterete continuando a leggere, servirà un computer piuttosto carrozzato per giodere al meglio del videogioco sviluppato dallo studio d’Oltralpe.

Requisiti minimi (1920×1080, 30 fps, dettagli bassi)

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Intel Core i5-4690K (3.5 GHz) / AMD FX-8300 (3.3 GHz) RAM : 16 GB

: versione 12 Spazio su disco: 55 GB

Requisiti consigliati (1920×1080, 60 fps, dettagli ultra)

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) / AMD Ryzen 5 3600 (3.6 GHz) RAM : 16 GB

: versione 12 Spazio su disco: 55 GB (SSD)

A Plague Tale: Requiem sarà disponibile dal 18 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco farà parte dell’offerta del servizio Game Pass sin dal lancio.