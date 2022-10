Marvel's Midnight Suns: ecco il gameplay di Blade in video

Dopo un breve teaser pubblicato nei giorni scorsi, ecco che Firaxis ha confezionato il consueto video di approfondimento di Marvel’s Midnight Suns dedicato al gameplay di Blade.









Nel lungo filmato presente qui in alto possiamo vedere il Diurno in azione mentre infligge danni ingenti ai nemici. Blade è infatti un eroe da schierare in prima linea, utile soprattutto nel caso in cui si stiano affrontando dei nemici particolarmente coriacei. Questo perché non soltanto è in grado di infliggere danni ingenti, ma può anche applicare lo status di sanguinamento per causare danni nel tempo a chiunque rimanga in vita. Grazie alle sue abilità, Blade può attaccare più nemici contemporaneamente, facendoli sanguinare, ed è anche in grado di sfruttare la sua abilità eroica per sferrare un attacco con un’ampia area di effetto che infligge danni bonus a chiunque stia sanguinando.

Per controllare Blade e gli altri eroi della Casa delle Idee bisognerà attendere il 2 dicembre, quando Marvel’s Midnight Suns farà capolino su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco approderà anche su PS4, Xbox One e Switch, ma queste versioni saranno disponibili successivamente.