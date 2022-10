Square Enix Montreal cambia nome e diventa Studio Onoma

A distanza di poco meno di due mesi dalla finalizzazione dell’acquisizione da parte di Embracer Group, Square Enix Montreal ha cambiato nome ed è diventato Studio Onoma. Il cambio si è reso necessario dal momento che Square Enix non è più proprietaria della compagnia di sviluppo canadese.

Nel presentare il nuovo nome e il brand rinnovato, Studio Onoma fa sapere che i valori fondanti della compagnia sono rimasti invariati, così come il personale resta sempre lo stesso. Tuttavia questo nuovo capitolo dello studio porta con sé anche opportunità diverse che permetteranno a Onoma di espandersi in nuovi mercati.

Ricordiamo che lo studio di sviluppo fondato da Square Enix nel 2011 ha realizzato diversi videogiochi mobile di successo legati a franchise famosi, come i puzzle game Hitman GO, Deus Ex GO e Lara Croft GO.