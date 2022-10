Call of Duty Modern Warfare 2, un trailer in live action per il lancio

Activision ha confezionato un nuovo trailer in live action in vista dell’imminente lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, ultima incarnazione della celebre serie di sparatutto in soggettiva. Qui, se volete, potete recuperare il recente video della versione PC con un po’ di informazioni al seguito.









Il video può contare sulla partecipazione di numerosi personaggi famosi appartenenti al mondo dello spettacolo e a quello dello sport, come Nicki Minaj, Pete Davidson, Kane Brown, Bukayo Saka, Lil Baby e Lando Norris.

Ricordiamo, infine, che Call of Duty Modern Warfare 2 sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e console.