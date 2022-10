Marvel's Midnight Suns: vediamo il trailer di Nico

Firaxis ha confezionato l’ennesimo trailer di presentazione di uno dei tanti personaggi giocabili presenti in Marvel’s Midnight Suns: questa volta tocca a Nico, una delle supereroine più recenti tra quelle nate nella fucina della Casa delle Idee.









Trattandosi di un breve video utile a farci fare la conoscenza del personaggio, il filmato non si sofferma nel dettaglio sulle abilità di Nico, ma ci dà un assaggio di ciò che verrà svelato nell’immediato futuro. Proprio come accaduto nel caso di Blade, per esempio, tra pochi giorni verrà pubblicato un trailer più lungo per mettere in risalto le varie capacità dell’eroina.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile dal 2 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Per le versioni per PS4, Xbox One e Switch bisognerà aspettare l’anno prossimo.