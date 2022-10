Fatshark ha confezionato un trailer che mette in risalto il Veterano, una delle classi giocabili in Warhammer 40,000: Darktide. Si tratta di un personaggio specializzato nel combattimento con armi da fuoco, come fucili laser o plasma, ma che alla bisogna non disdegna di sporcare la sua spada (o il badile) con il sangue degli eretici.









Ricordiamo che Warhammer 40,000: Darktide sarà disponibile su PC dal 30 novembre, mentre la versione per Xbox Series X|S sarà disponibile in un secondo momento.