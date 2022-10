One More Gate: A Wakfu Legend disponibile da oggi su Steam

Ankama Studio sta per pubblicare la versione in Accesso Anticipato di One More Gate: A Wakfu Legend su Steam. Il deck building roguelite sarà infatti disponibile nel corso della giornata odierna sulla piattaforma digitale per PC.









In One More Gate, i giocatori vivranno le avventure di Oropo, un misterioso Eliotropo (creatore di portali), fondatore e leader della Confraternita dei Dimenticati, un gruppo di divinità bambine abbandonate dai propri creatori. Dovranno padroneggiare tre tipi di carte, combinarle per creare combo devastanti e sconfiggere gli avversari. Per diventare sempre più potenti, i giocatori potranno acquistare carte e aggiornare i propri mazzi visitando la città, dove potranno anche riposarsi tra una run e l’altra, interagire con personaggi carismatici, mentre guadagnano livelli di esperienza, rendendo ogni sessione unica.

La versione in Accesso Anticipato di One More Gate: A Wakfu Legend comprende due dungeon esplorabili, un sistema di quest, una settantina di rune da combinare per creare combo devastanti, un hub con tanto di locanda. Durante l’Accesso Anticipato, che durerà diversi mesi fino ad aprile 2023, il gioco verrà aggiornato con nuovi contenuti sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori.