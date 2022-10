Sea of Thieves si prepara al lancio di una nuova avventura

Rare e Microsoft hanno pubblicato un nuovo trailer di Sea of Thieves per pubblicizzare la prossima avventura che prenderà il via tra pochi giorni. Intitolata The Herald of the Flame, l’avventura vedrà il ritorno di Stitcher Jim in un evento a tempo limitato disponibile dal 13 al 27 ottobre.









Anche in questo caso i giocatori saranno impegnati a risolvere una serie di quest che prevedono la risoluzione di enigmi, esplorazione e combattimenti (navali e non). L’avventura manderà avanti la storia della settima stagione di Sea of Thieves, la quale ha introdotta la possibilità di acquistare navi e personalizzarle.