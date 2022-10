Microsoft: annunciato il nuovo Controller Wireless per Xbox - Edizione speciale Lunar Shift

Microsoft ha annunciato il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift, che mostra un design particolare, ispirato allo spazio. Il controller è compatibile con Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10/11, Android e iOS, e disponibile da oggi sul Microsoft Store al prezzo di 64,99 euro. Ecco cosa riporta la descrizione ufficiale: “Aggiungi un tocco surreale con il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Lunar Shift, caratterizzato da un colore cangiante con toni oro e argento e impugnature in gomma grigie e nere con un motivo a spirale. Concentrati sull’obiettivo con l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore”.

