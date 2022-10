Svelato il nuovo trailer di The Valiant

È stato pubblicato da THQ Nordic un nuovo trailer di The Valiant, strategico in tempo reale ad ambientazione medievale con elementi di gioco di ruolo, sviluppato da KITE Games. Il gioco sarà disponibile per PC a partire dal 19 ottobre, mentre come vi avevamo raccontato qui, le versioni per console arriveranno successivamente.

Come viene evidenziato nella descrizione del trailer, The Valiant offre due modalità multiplayer, competitiva e cooperativa, fino a 3 giocatori possono affrontare insieme la modalità Last Man Standing, scontrandosi con ondate di nemici, tra cui mini-boss e boss. La modalità campagna invece è stata realizzata come esperienza per giocatore singolo.