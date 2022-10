Final Fantasy VII: The First Soldier chiuderà all'inizio del 2023

Non deve essere un periodo felice per i live service targati Square Enix, tant’è che dopo l’annuncio della chiusura di Babylon’s Fall, anche Final Fantasy VII: The First Soldier sta per subire lo stesso destino.

La compagnia giapponese ha fatto sapere che lo spin-off battle royale per dispositivi mobili cesserà di funzionare dall’11 gennaio 2023, questa la data ultima di attività dei server. Tuttavia, sin da ora non è più possibile acquistare con denaro reale i crediti Shinra, cioè la valuta in-game necessaria a completare gran parte delle microtransazioni. Gli eventuali crediti potranno comunque essere utilizzati fino alla data di fine servizio.

Final Fantasy VII: The First Soldier aprì i battenti lo scorso novembre 2021 su dispositivi Android e iOS, ma a quanto pare in questo periodo non è riuscito ad attrarre abbastanza utenti da continuare a giustificare il mantenimento dei server.