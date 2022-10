Crash Bandicoot 4: It's About Time sarà presto su Steam

Activision ha annunciato che Crash Bandicoot 4: It’s About Time sta per fare capolino su Steam. La versione PC del platform tridimensionale, finora prerogativa del solo Battle.net, sarà dunque disponibile anche sulla piattaforma digitale di Valve.

Gli interessati potranno acquistare Crash Bandicoot 4: It’s About Time su Steam già tra pochissimi giorni: la data di uscita è stata infatti fissata al prossimo 18 ottobre 2022. Nel frattempo è stata aperta la pagina del prodotto sul negozio digitale.

Volete sapere come si presenta la quarta avventura di Crash su PC? Non possiamo far altro che consigliarvi la lettura della nostra apposita recensione.