Meta ha acquisito Armature Studio, Camouflaj e Twisted Pixel

Non solo la presentazione del nuovo visore di fascia alta Meta Quest Pro, nel corso dell’ultimo Meta Connect sono state annunciate anche le acquisizioni di Armature Studio, Camouflaj e Twisted Pixel.

Una delle prime conseguenze di questa acquisizione è l’arrivo di Iron Man VR su Meta Quest 2. Il videogioco sviluppato da Camouflaj lascerà i confini dell’ecosistema PlayStation per approdare su quest’altra piattaforma il prossimo 3 novembre. Questa versione sarà comprensiva di tutti i contenuti pubblicati post-lancio su PS4, inclusa la modalità New Game Plus.

Le tre compagnie recentemente acquisite continueranno a sviluppare videogiochi per la realtà virtuale sotto l’egida di Meta.