No Coincidence è il titolo del romanzo di Cyberpunk 2077

Proprio così: nell’estate del 2023 potremo leggere il romanzo di Cyberpunk 2077 intitolato “No Coincidence”, sarà ambientato nell’universo hi-tech di CD Project Red, che conferma che si tratterà di un romanzo completo e non un fumetto.

Scritto dall’autore polacco Rafał Kosik, “No Coincidence” non rappresenta un adattamento legato direttamente alla narrativa della storia originale, ci introdurrà infatti una storia separata, in cui però compariranno sicuramente i luoghi e intrighi legati all’universo che ormai tutti conosciamo molto bene.

Ricordiamo anche che il 2023 sarà l’anno del debutto dell’espansione di Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, e se siete curiosi delle ultime novità legate al franchise e allo sviluppatore, qui potete trovare le informazioni che fanno per voi.

The new novel, "Cyberpunk 2077: No Coincidence, " is coming to bookstores in August 2023.

Written by Rafał Kosik, "No Coincidence" tells a story about a group of strangers as they discover the dangers of Night City.

Stay tuned for more details! #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/03BCFbIzuv

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 12, 2022