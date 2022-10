Il CEO di Take-Two Interactive sostiene l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è sicuramente una delle operazioni commerciali su cui il mondo intero continua a mantenere l’attenzione, dato il controllo approfondito che sta ricevendo da parte delle autorità a tutela della concorrenza e del mercato. Ma non tutti prevedono conseguenze negative a seguito dell’eventuale buon fine dell’accordo, e Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, ne è un esempio. Durante una “Conversazione Spotlight” registrata da TheWrap (trascritta da VGC), egli infatti ha affermato: “Siamo certamente convinti che sia una buona cosa per Microsoft e il settore. È un business altamente frammentato e c’è molto spazio per la creatività, e Microsoft è un nostro alleato, e se questo rende il loro business più potente, pensiamo che sia un bene per noi”. Qui potete trovare le ultime novità a riguardo le indagini sull’acquisizione.

