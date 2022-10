Witchfire è stato rinviato all'inizio del 2023

Lo studio polacco The Astronaut ha fatto sapere di aver rinviato l’uscita di Witchfire dalla fine dell’anno in corso, come inizialmente previsto, ai primi mesi del 2023. Il co-fondatore della compagnia Adrian Chmielarz ha spiegato che il rinvio si è reso necessario dal momento che il team ha voluto modificare una delle meccaniche principali del gioco.

Chmielarz spiega che lo sparatutto in soggettiva roguelite non avrà più una struttura ad arene, bensì Witchfire avrà un’impostazione semi-open world. Questo cambio in corsa ha ovviamente portato al dilatarsi dei tempi di lavorazione, giacché gli sviluppatori hanno dovuto rimuovere tutte le barriere che avrebbero bloccato il giocatore all’interno delle arene, così da permettere agli utenti di esplorare in semi-libertà i livelli.

Vi ricordiamo, infine, che Witchfire vedrà la luce in accesso anticipato sul solo Epic Games Store.