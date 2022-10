The Chant torna a mostrarsi in un lungo trailer di gameplay

Quando mancano poche settimane all’uscita di The Chant, ecco che l’etichetta Prime Matter e gli sviluppatori di Brass Token hanno confezionato un nuovo trailer dedicato al gameplay di questo action adventure a tinte horror.









Il lungo video di oltre quattro minuti mostra una serie di sequenze in cui aspetti survival si mischiano a meccaniche esplorative e combattimenti action. Il filmato illustra anche alcune delle diverse location di Glory Island, l’ambientazione in cui si svolgono le vicende del gioco: qui un rituale è andato storto durante il ritiro spirituale di una setta misteriosa, tanto che una minaccia ha iniziato a diffondersi in tutta l’isola per nutrirsi di energia negativa.

The Chant, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 3 novembre 2022.