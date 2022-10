League Of Legends: K'Sante sarà il prossimo campione

Il prossimo campione che si aggiungerà al roster di League Of Legends sarà K’Sante, mostrato nel nuovissimo teaser pubblicato da Riot. Non si sa ancora nulla riguardo al funzionamento del kit del nuovo bruiser/tank da corsia superiore, ma ha sicuramente catturato la curiosità dei giocatori. Per quanto riguarda la storia del nuovo personaggio, K’Sante è una sorta di cacciatore di mostri (“L’Orgoglio di Nazumah“ è il suo soprannome), proveniente da una nuova città-stato di Shurima chiamata Nazumah, che non si è mai piegata al dominio di Azir. Dal trailer si possono anche notare le armi particolari (Ntofos) che dovrebbe impugnare il nuovo campione.