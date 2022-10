Humankind: la versione console dello strategico è stata rinviata

Inizialmente prevista a novembre, l’uscita di Humankind in versione console è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo che gli sviluppatori si sono imbattuti in alcuni problemi imprevisti e non meglio specificati durante lo sviluppo di questa conversione, che ricordiamo essere stata affidata ad Aspyr.

Humankind sarà dunque disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S in un secondo momento, sebbene non si sappia ancora per l’esattezza quando. Nel frattempo SEGA fa sapere che chiunque abbia pre-acquistato Humankind sugli store digitali delle console riceverà un rimborso integrale secondo le condizioni delle varie piattaforme.

Il publisher ribadisce, infine, che Amplitude Studios è al lavoro sull’espansione Together We Rule, la quale sarà disponibile come previsto su PC dal 9 novembre.